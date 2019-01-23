قرار من التأمينات بشأن تسجيل المدد السابقة للعاملين المشمولين بنظامها

المواطن - واس

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار، أنه حرصاً من المؤسسة على إتاحة الفرصة لعملائها من المشتركين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية لتسجيل مددهم السابقة التي لم يتم تسجيلها في حينه، وبناءً على انتهاء المهلة المحددة لتسجيل تلك المدد في شهر ربيع الثاني 1440هـ، فقد صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة المؤسسة بتمديد المهلة حتى تاريخ 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019م.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه بعد هذا التاريخ لن يتم تسجيل أي مدة بأثر رجعي لأكثر من سنتين سابقتين على تاريخ تقديم طلب تسجيل تلك المدة.

وأفاد العبد الجبار أن القرار المشار اليه مقتصر فقط على الفئات الخاضعة مسبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية وجهات عملهم مسجلة لدى المؤسسة، ولكن لم يتم تقديم نماذج التسجيل الخاصة بهم في حينه، ولا يشمل هذا القرار العاملين غير الخاضعين للنظام أساساً مثل (بند محو الأميّة والعقود المؤقتة وعقود الساعات وبند 105 لوزارة التعليم).

وأهاب بأصحاب العمل من الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والعاملين فيها بسرعة التأكد من تسجيل كافة خدماتهم في النظام حفظاً لحقوقهم التأمينية.