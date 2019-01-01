قرار مهم من الأردن بشأن أسعار الوقود والكهرباء

المواطن - متابعة

قررت الحكومة الأردنية، تخفيض أسعار المحروقات النفطية بنسب متفاوتة، ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية في بيان صحفي، إنه تم تخفيض أسعار البنزين “90” من 75 قرشاً للتر إلى 69.5 قرش، وتخفيض بنزين “95”من 96.5 قرش للتر إلى 90.5 قرش، وتخفيض أسعار مادتي الديزل والكاز من 60.5 فلس للتر إلى 56 فلساً.

وقررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، تخفيض أسعار الكهرباء بمقدار 6 فلسات لكل كيلو واط، نتيجة انخفاض كلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.

وأعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، أنها ستحصل على 10 آلاف برميل نفط يومياً بأسعار تفضيلية من العراق، تحدد قيمتها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأفاد طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة الأردني، أن اللجان الفنية ستحدد تسعيرة النفط للأردن، التي ستحصل عليها ضمن اتفاقية أنبوب النفط العراقي الأردني، مؤكداً أن هذه الكمية تشكل 7% من الاستهلاك اليومي للأردن، والبالغ نحو 150 ألف برميل.