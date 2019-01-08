قرار مهم من ساما بشأن عقارات البنوك بمكة والمدينة

المواطن - الرياض

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما” ، اليوم الثلاثاء، على حظرها على البنوك وشركات التمويل العقاري بيع العقارات لغير السعوديين في حال كانت تلك العقارات تؤول ملكيتها لهم، وتعثر العملاء في سداد عقد التمويل العقاري بصيغة الإيجارة، أو عدم رغبتهم في التملك بنهاية العقد.

وأوضحت ساما، في بيان لها، أنه لا يحق للبنوك والمصارف والشركات المساهمة الحاصلة على ترخيص للممارسة نشاط التمويل العقاري، بيع أي من عقاراتها المصنفة كـ ” فروع لها، أو سكن لموظفيها ” في مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة لأي جهة أو فرد غير سعودي؛ مشترطة على البنوك وشركات التمويل العقاري إشعارها بوقت كافٍ قبل تملك أو بيع العقارات الواقعة في المدينتين.

ويأتي ذلك مع تقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري، مع ضرورة تزويد المؤسسة بتقارير ربع سنوية تتضمن حالات ”تملك، بيع، إفراغ“، للعقارات الواقعة في المدينتين؛ فضلًا عن ضرورة قيام البنوك وشركات التمويل بالتأكد وإجراء العناية اللازمة للتأكد بأن المستفيد الحقيقي من التمويل العقاري في المدينتين سعودي الجنسية.