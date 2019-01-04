قرصنة بيانات شخصية ووثائق تخص مئات الساسة الألمان

المواطن - متابعة

أعلنت ألمانيا وقوع عملية قرصنة استهدفت البيانات الشخصية والوثائق التي تخص مئات الشخصيات السياسية.

ونشر القراصنة أرقام الهواتف المحمولة ووثائق داخلية ومعلومات بطاقة الائتمان عبر الإنترنت.

وذكرت محطة “برلين- براندنبورغ” الإذاعية الألمانية اليوم الجمعة أنه تم تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية تخص مئات من الساسة الألمان على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا.

ووفقا لمعلومات المحطة، تم تسريب أعداد كبيرة من البيانات والوثائق الخاصة بمئات الساسة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وبحسب تقرير المحطة، فإن صاحب الحساب الذي سرب البيانات على “تويتر” يصف نفسه بتعبيرات مثل البحث الأمني، وفنان، وتهكم، وسخرية.

وذكرت المحطة أنه تم رصد التسريب مساء أمس الخميس، وهو يشغل اهتمام قيادات الأحزاب وكتلها البرلمانية منذ ذلك الحين.