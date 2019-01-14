قرقاش: القلق حول مصير الأكراد مشروع وهذا ما تقتضيه المصلحة العربية

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أنه على ضوء الدور المحوري الذي لعبه الأكراد في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي فإن القلق الإقليمي والدولي حول مصيرهم مشروع.

وتابع قرقاش أن من هذا المنطلق فإن المصلحة العربية تقتضي أن ينحصر التعامل مع دور وموقع المكون الكردي ضمن الإطار السياسي وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية.

وفي وقت سابق اليوم، بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيًّا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد تركيا بـ”تدميرها اقتصاديًّا” حال “ضربها” الأكراد في سوريا، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين.

ولفت ترامب إلى “بدء الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا”، مؤكدًا استمرار الهجوم وبقوة على بقايا تنظيم داعش، مضيفًا: “ستدمر تركيا اقتصاديًّا إذا ضرب الأكراد.. إنشاء منطقة آمنة 20 ميلًا، وبالمثل، لا نريد أن يستفز الأكراد تركيا”.