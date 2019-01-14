قرقاش: القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة لمواجهة التحديات

المواطن - الرياض

اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي تمثل منصة مهمة في ملف الطاقة، وخطوة تساهم في تبادل المعرفة والحلول لتحديات الطاقة المتزايدة.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تمثل القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي منصة مهمة في ملف الطاقة، الإمارات من خلال استضافتها لايرينا ومبادراتها الوطنية وعبر أسبوع أبوظبي للاستدامة تساهم في تبادل المعرفة والحلول لتحديات الطاقة المتزايدة في العالم”.

يذكر أن الإمارات استضافت أعمال الدورة السنوية الثالثة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي في أبوظبي يومي 12 – 13 يناير، قبيل انعقاد “أسبوع أبوظبي للاستدامة”.