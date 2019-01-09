قرقاش: تلاعب الحوثي يهدد اتفاق السويد .. وهذا المطلوب أمميًا

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن إحاطة مجلس الأمن حول اليمن اليوم الأربعاء مهمة للغاية.

وتابع قرقاش: يجب أن تكون أجهزة الأمم المتحدة واضحة تجاه التسويف الحوثي بالتزامه بالانسحاب من الحديدة.

وشدد قرقاش على أن التلاعب الحوثي يهدد اتفاق السويد والخطوات القادمة للعملية السياسية ويعرض فرص السلام في اليمن للفشل، متابعًا: “الحوثي هو المعرقل”.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على احترام اتفاق السويد على ما أفاد مصدر دبلوماسي.

واقترح غوتيريش في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقبًا يساندهم إداريون وأمنيون.

وأوضح المصدر أن البعثة “ستراقب احترام الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى”، تطبيقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر في السويد.

وسيعرض الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال الاجتماع تقريراً حول الوضع في اليمن ونتيجة المحادثات التي أجراها مؤخرًا.