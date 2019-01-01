قرقاش: موقف التحالف أفضل في العام الجديد ومقاطعة قطر مستمرة

المواطن - الرياض

توقع وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن تستمر مقاطعة الدول الأربع لقطر خلال عام 2019 بسبب عدم حدوث أي تغير في مواقف الدوحة تجاه رعاية الإرهاب والاستجابة للمطالب الـ13.

وقال قرقاش: في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في ٢٠١٩ لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الأمير السابق وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها.

وأضاف : في اليمن التحالف العربي في موقع أفضل وسيشهد ٢٠١٩ انفراجات في الأزمة وضعفا سياسيا لموقف الحوثي، الطريق ما زال وعرا والمسائل اليمنية لا بد من أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلا.

وتابع : في السياق الأشمل نجد أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخما وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة، لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية ودوره أكبر حضورا بعكس السنوات الماضية.

وختم بالقول : وستستمر الإمارات في لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار في عالمنا العربي، وسيزداد نموذجها الملهم قوة وزخما عبر برنامجها الداخلي الطموح والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها بالدوحة قبل أكثر من عام ونصف العام بسبب دعم قطر للإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة.