قريباً.. بحيرة سد وادي جازان منتجع سياحي طبيعي واستشفائي

المواطن- جازان

أكد محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني أن المحافظة والجهات المعنية أنهت رسم خارطة طريق لاستثمار بحيرة سد وادي جازان اقتصاديا وسياحيا، وتحويلها إلى منتجع سياحي طبيعي واستشفائي، على مستوى رفيع من المعايير والمواصفات، مشيرا إلى أنه تم عمل دراسة وتنسيق وتصميمات تولتها المحافظة على مدى 30 يوما، مضيفا أن البحيرة تحظى بموقع استراتيجي فريد من نوعه، وتتوافق مع توصيات الخبراء العالميين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تتضمن اختيار أبوعريش كمركز نمو اقتصادي مع 32 مدينة بالمملكة، جاء ذلك خلال وقوفه اليوم مع اللجنة المشكلة لمعاينة الموقع الاستثماري ببحيرة سد وادي جازان.

ملف استثماري:

من جهتها استنفرت محافظة أبوعريش جهودها في بدء استثمار بحيرة سد وادي جازان، والتي تعد متنزها طبيعيا واستشفائيا، يقصدها طالبو الاستشفاء والزوار، للتمتع بطبيعتها الخلابة.

ووقفت لجنة مشكلة من محافظة أبوعريش على موقع البحيرة، وذلك بعد الانتهاء من الاجتماعات التي استمرت قرابة 3 أسابيع، لوضع الخطط ومناقشتها ورسم الرؤى التطويرية واعتمادها، ومعاينة الملف الاستثماري بحضور وكيل محافظة أبوعريش حسن حكمي، ورئيس البلدية محمد القحطاني، ومدير فرع الزراعة جبران حلل، ومدير خدمات المياه ياسر حمزي، ومدير المركز الإعلامي للمحافظة حسين معشي.

خطط تطويرية:

وتمثلت الخطط الاستثمارية في طرح مشروع استثماري على مساحة 250 ألف متر مربع ببحيرة السد، وإنشاء مستشفى استشفائي لمعالجة أمراض الجلدية، وإقامة الفنادق السياحية والشاليهات ومتنزهات للرياضة البحرية، وتنفيذ الحدائق، وإنشاء المظلات، والتي ستسهم في تعزيز السياحة بالمنطقة وتحويلها إلى بيئة استثمارية واقتصادية.

مقومات اقتصادية:

وأوضح محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني أن محافظة أبوعريش تملك مقومات استثمارية واقتصادية وسياحية، والتي ستكون نقلة تنموية مميزة خلال السنوات المقبلة، من خلال مواكبة رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أنها تحظى بدعم واهتمام وحرص أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومتابعة وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة جازان، والذين لا يبخلون بتوجيهاتهم المستمرة لدعم المحافظة وازدهارها تنمويا.



دراسة متكاملة:

وبين رئيس بلدية محافظة أبوعريش محمد بن مسفر القحطاني أن البلدية أعدت دراسة متكاملة من قبل عدة جهات لاستثمار بحيرة السد، مشيرا إلى أنه تم طرح موقع للاستثمار على مساحة 250 ألف متر مربع منذ عدة أيام، مضيفا إلى أن المحافظة تسعى من خلال توجيهات المحافظ إلى إيجاد كل التسهيلات للمستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجه تسريع العمل ومعالجتها، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية لوضع الحلول العاجلة، واعتماد تنفيذ المشروع.