قريباً.. واتساب يطلق ميزة فريدة للصور

المواطن - متابعة

يعتزم تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتسآب، الإعلان قريباً عن ميزة جديدة للصور لنظام “آي أو إس” ونظام بيتا عبر “آندرويد” من خلال عرض استثنائي للصور في الدردشة.

ووفقاً لصحيفة الإندبندنت البريطانية سيمكن للمستخدمين معرفة مصدر الصورة بالضغط عليها وجهة الاتصال الأصلية التي أرسلت تلك الصورة في الدردشة، والانتقال بصورة مباشرة لنفس الدردشة، بالإضافة لمعرفة توقيت إرسال الصور.

من ناحية أخرى، حقق تطبيق واتسآب رقماً قياسياً جديداً خاصاً بإصدار “بزنس” الذي أطلقته منذ عام، ليصل عدد المستخدمين إلى 5 ملايين مستخدم معظمهم من الشركات والمؤسسات التي تروج لمنتجاتها، بخلاف 1.3 مليار مستخدم لتطبيق واتسآب الأصلي.