قرية الغولف العائلية أولى الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية للمحترفين

المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف تجهيز “قرية الغولف العائلية” حيث تعتبر أولى الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة والمقرر إقامتها من ٣١ يناير وعلى مدى أربعة أيام، على ملاعب الغولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي أول بطولة عالمية رسمية لمحترفي الغولف على أراضي المملكة وواحدة من أحدث محطات الجولات الأوروبية، يتنافس فيها أبطال العالم على جوائز مالية كبرى.

وتستهدف القرية العائلية جميع أفراد العائلة ومن مختلف الأعمار، حيث من المقرر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة فيها بعد الانتهاء من المنافسات الرياضية ابتداء من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء، بما فيها استعراض أبرز المهارات في رياضة الجولف، والدروس الأولية للتعرف عن قرب على رياضة الغولف الأنيقة، كما تحتضن القرية مسرحاً للفعاليات تعقد فيه جلسات الحوار مع نجوم البطولة، وتجرى عليه المسابقات بجوائزها المجزية، وتقام عليه العروض الترفيهية الحية، بالإضافة إلى توفير عربات الطعام ومناطق خاصة وآمنة لألعاب الأطفال.

وكان الاتحاد السعودي للجولف قد أعلن عن الجاهزية لاستضافة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف وبهذه المناسبة قال ماجد سرور رئيس اللجنة الفنية وعضو الاتحاد السعودي للجولف: “تُشكل البطولة السعودية الدولية للجولف محطةً مهمةً في التاريخ الرياضي للمملكة، حيث تشكل نافذة جديدة للمملكة ينضم من خلالها عشاق رياضة الغولف من جميع أنحاء العالم لمتابعة أبطالهم المفضلين من على أرض المملكة”.

وأضاف: “يتجلى هدفنا في الارتقاء بمكانة البطولة لتتعدى كونها فعالية رياضية وحسب، بل لتصبح تجربة عائلية ترفيهية استثنائية لجميع أفراد العائلة . ومن هنا، جاءت فكرة “قرية الغولف العائلية” والتي صُممت لتضم مجموعة من الأنشطة الترفيهية لتوفر بيئة مفعمة بالمرح والتسلية تلبي تطلعات مختلف الزوار. حيث تتيح للعائلات والأصدقاء الاجتماع وقضاء أجمل الأوقات في الهواء الطلق وسط المشاهد الخلابة التي يزخر بها نادي ’رويال غرينز‘ للجولف. ونحن بدورنا ندعو الجميع ونرحب بهم للانضمام إلى هذه التجربة المميزة، والتي تتيح لهم أيضاً التعرف على رياضة الغولف الشيقة”.

واختتم حديثه قائلاً: ” القرية العائلية تمثل أولى الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة، ونعمل حاليًا مع الجهات ذات العلاقة على تجهيز فعاليات ترفيهية عالمية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا”.