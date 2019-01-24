قصائد وعروض وأوبريت ضمن فعاليات صدر الكرامة في حميد العلايا وحبطن

المواطن - أحمد الشهري - محايل

نظم مركزا حميد العلايا وحبطن التابعان لمحافظة محايل عسير، أمس الأربعاء، أمسية ثقافية ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي “صدر الكرامة”، بحضور محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبده، وذلك على المسرح المفتوح بجادة محايل.

وأكد معدي حسن عسيري خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأهالي أن محافظة محايل شهدت نهضة تنموية شاملة للمكان والإنسان وتعد مدينة اقتصادية سياحية على مستوى المملكة في ظل المتابعة والحرص والدعم والتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، موضحًا أن ما يميز محايل عسير هو الرجل التهامي المضياف وموقعها الجغرافي على مفترق طرق وربطها بعدة محافظات ومراكز بالإضافة إلى مناخها الشتوي المعتدل الأمر الذي جعل من المحافظة مطلبًا سياحيًا جاذبًا للزوار إليها من كافة مناطق المملكة، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتخلل الأمسية عرض مرئي عن مركزي حميد العلايا وحبطن والنهضة التنموية التي تشهدها في العصر الزاهر، ثم ألقيت عدد من القصائد النبطية، فعرض مرئي بعنوان “جندي على الحد” وعرض مرئي بعنوان “ولاء وشهداء”، فيما اختتمت الأمسية الثقافية بأوبريت بعنوان “فخر الأوطان” بمشاركة عدد من الفرق الشعبية.