قصة أسرة تهدم منزلها في عمود الريث بسبب صخور جبلية

المواطن - علي شيبان - جازان

شهد مركز عمود الريث مأساة إنسانية، عاش فصولها أفراد أسرة تهدم منزلها بسبب الحالة الجوية التي شهدها المنطقة خلال الأيام الماضية، والتي تسببت في انهيار صخور جبلية، أدت إلى انهيار المنزل الخاص بالأسرة.

واضطرت الأسرة لمغادرة المنزل للنجاة بحياتها بحثاً عن الأمان والمأوى في مكان آخر لحين إيجاد حل لمشكلة المنزل المتهدم.

من جهتها تجاوبت جمعية البر الخيرية بمركز عمود الريث مع الحالة الإنسانية التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انهيار صخور جبلية فوق منزلها؛ ما أدى إلى تهدمه.

وقامت الجمعية بإنشاء السكن الملائم لها عبارة عن وحدة سكنية متكاملة وخزان ماء بقرية بشيمة في مركز عمود الريث بعد أن غادرت الأسرة منزلها المتهدم وفضلت العيش في منزل شعبي قديم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مسفر بن أحمد السلمي أن الجمعية قامت على الفور بإنشاء منزل مناسب بعد نشر حالتهم الصعبة بعد تهدم المنزل، مؤكداً أن الجمعية من خلال برامجها المختلفة تتجاوب مع الحالات الإنسانية، وهو أمر نابع من رسالتها وأهدافها النبيلة تجاه المحتاجين في عمود الريث.

من جهة أخرى أعربت الأسرة عن شكرها وتقديرها لحكومتنا الرشيدة والجهود المبذولة من أجل استقرار المواطن السعودي وراحته كما تقدمت بالشكر الجزيل إلى جميع العاملين في الجمعية، مثمنين جهودهم في خدمة المواطنين وأن يجزيهم الله خير الجزاء.