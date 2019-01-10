قصة بطل.. مواطن يضحي بنفسه ليعيش طفل بعسير

المواطن - عسير

ضرب المواطن علوان الربعي، من منطقة عسير، أروع معاني البطولة والفداء، حيث ضحى بنفسه من أجل إنقاذ طفل من الموت المحقق.

وفي التفاصيل توفي المواطن علوان الربعي، بعد قصة بطولية إذ أنقذ طالبًا في المرحلة المتوسطة في مدينة أبها، من الموت المحقق.

وقام المواطن الربعي بإلقاء نفسه أمام سيارة مسرعة لينقذ الطالب من الموت، ويموت بدلاً عنه، إذ انتشرت قصته وذاع صيت بطولته التي لا تقل أهمية عن بطولة المبتعثين السعوديين لإنقاذ الطفل الأمريكي.

وقال أحد أقربائه خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ”الراصد” على قناة الإخبارية، إن علوان شاهد طالباً يقطع الشارع أمام المعهد المهني بأبها في قدوم سيارة مسرعة، فأسرع لينقذ الطفل.

وأضاف أنه رمى بنفسه أمام السيارة، معرضاً نفسه للدهس، مشيرًا إلى أنه لازم السرير الأبيض في العناية المركزة أسبوعين بمستشفى عسير المركزي، وتوفي أول من أمس تاركاً خلفه 4 أطفال.

وفي هذا السياق، دشّن رواد موقع ”تويتر” هاشتاق ”مات ليعيش طفل في عسير”، للإشادة بقصة البطل علوان، ومطالبين بتكريمه بعد هذا العمل النبيل والإنساني.