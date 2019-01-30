قصة ميرهان حسين المثيرة.. بدأت بكمين الهرم في 2016 وانتهت بسجن القناطر!

المواطن - القاهرة

وصلت الفنانة المصرية ميرهان حسين إلى سجن القناطر (نساء) مساء أمس الثلاثاء، لتنفيذ الحكم القضائي بحبسها لمدة أسبوعين في قضية كمين الهرم، حيث تسلمت “جلابية” السجن “البيضاء” وبطانية، بعد أن سلمت متعلقاتها في أمانات السجن.

وبدأت قصة الفنانة ميرهان حسين في شهر يونيو لعام 2016، عندما كانت تقود سيارتها على طريق المنصورية، حيث استوقفتها قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام، لكنها رفضت التوقف وبسرعة عالية تخطت الكمين، فاصطدمت بالحواجز الأمنية وسقط أحد ضباط قوة الكمين، إلا أن القوات الأمنية حاولت إيقاف السيارة، وبالفعل تبين أن قائدة السيارة هي الفنانة ميرهان حسين، واتهمت بأنها كانت تحت تأثير المواد الكحولية، وأنها تعدت بالسب على القوة الأمنية، وصفعت أحد الضباط وأصابت آخر بجروح في الوجه مستخدمة أظافرها، بحسب التحقيقات.

وأكدت التحقيقات حينها أنه بتفتيش سيارة ميرهان حسين “عثرت القوة الأمنية على زجاجتين مواد كحولية وكوب به كحوليات، فتم اقتيادها إلى قسم شرطة الهرم”.

وأمام رئيس نيابة الهرم، ذكرت ميرهان أنها تعرضت للضرب والسب بألفاظ سيئة، وتم وصفها بـ”العاهرة”، بالإضافة إلى تعرضها لهتك العرض، فبحسب أقوالها في تحقيقات النيابة قالت إن أحد الضباط أمسكها من مناطق حساسة بجسدها، وظلت قابعة داخل حمام غرفة الحجز.

وعُرضت ميرهان حسين بعد ذلك، للطب الشرعي الذي أثبت تعرضها للضرب وإصابتها ببعض الكدمات في أنحاء متفرقة في جسدها، فأمرت نيابة الهرم بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك على ذمة قضية اقتحام كمين أمني بشارع الهرم والتعدي بالسب والشتم والصفع على الضابط المسؤول بالكمين، وحيازة خمور بالسيارة.

أما في 15 مايو 2017، فشهدت محكمة جنح الهرم أولى جلسات محاكمة ميرهان حسين التي عُرفت بقضية “كمين الهرم”، وتم التأجيل لجلسة 5 يونيو، وظلت القضية متداولة في ساحة محكمة جنح الهرم، حيث ظل محامي ميرهان، في محاولة تعديل القضية من الجنح إلى الجناية، لكن محكمة الاستئناف كانت رفضت الطلب، وأصدرت محكمة جنح الهرم حكمها على الفنانة ميرهان وضابطي قسم الهرم.

وكان الحكم على الفنانة ميرهان حسين بالحبس عامين ونصف مع دفع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، إذ كانت تواجه تهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وأيضًا الحكم بغرامة مالية 20 ألف جنيه لضابطي قسم الهرم، بتهمة التعدي عليها وسبها وهتك عرضها.

وعقب ذلك تقدمت الفنانة باستئناف على الحكم، وحدد له جلسة أمام محكمة جنح مستأنف الهرم، والتي قررت تعديل الحكم إلى حبس الطرفين أسبوعين ليصبح حكمًا نهائيًا واجب النفاذ.

ميرهان حسين 28 أكتوبر 1982 هي ممثلة شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، والهرم الرابع، وفوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها دوران شبرا، وخرم إبره، وآدم وجميلة، واسم مؤقت.