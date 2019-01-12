قصي الفواز: الأخضر حقق المطلوب أمام لبنان ونسير وفق خطة

المواطن - محمد سمعه

أعرب قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته وذلك بعد تأهل الأخضر لثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019، بعد الفوز على منتخب لبنان بهدفين دون رد.

وتحدث قصي الفواز عقب المباراة قائلًا: أنهينا مباراة لبنان باقتدار وكفاءة عالية، كما كان الحال أمام كوريا الشمالية، حيث كان الجميع في مستوى المسؤولية ومستشعرين أهمية المباراة، وهو ما جعل الفريق يبسط نفوذه على المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وأضاف رئيس اتحاد القدم: سنتعامل مع المباراة على أنها مجرد فوز وثلاث نقاط، وسيتفرغ الفريق السعودي للتحضير لمواجهة قطر في الجولة المقبلة، وفق الإستراتيجية المرسومة لمواصلة مشوار البطولة.

وكان قصي الفواز حرص على تهنئة لاعبي الأخضر على الصعود لدور الـ16 مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على منتخب لبنان.

سيواجه المنتخب السعودي، نظيره القطري في الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة يوم الخميس المقبل.