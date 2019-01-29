قصي الفواز .. تراجع.. انتقادات.. واتحاد القدم يطلب التوضيح

المواطن - مروة نبيل

شهدت الأيام القليلة الماضية هجومًا على قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي كان آخرها انتقاد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم، ومطالبته بالرحيل.

توديع الأخضر لكأس آسيا 2019

بدأ الهجوم على قصي الفواز بعد توديع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019، عقب الخسارة أمام اليابان، ما دفع الجماهير لانتقاده عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأكدت الجماهير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يتحمل مسؤولية خروج الأخضر من بطولة كأس آسيا 2019، مطالبة برحيل قصي الفواز والتعاقد مع مدير فني على مستوى عال، لتحقيق الطموحات والمنافسة على البطولات.

اقتراح قصي الفواز .. وهجوم الهلال والنصر

ونال قصي الفواز انتقادات من رئيسي ناديي الهلال والنصر، الأمير محمد بن فيصل وسعود آل سويلم، بعد اقتراحه بإقامة مباراة العالمي ضد أُحد على ملعب الزعيم “محيط الرعب”، أو نقلها إلى المجمعة أو تأجيلها.

وأبدى محمد بن فيصل رفضه التام لاقتراح رئيس اتحاد القدم، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وقال: “ملعب الهلال هو ملك للهلال وليس للاتحاد السعودي لكرة القدم رسالة واضحة للأخ قصي الفواز !”.

ورفض نادي النصر نقل مباراته أمام أُحد رفضًا تامًا، وأكد آل سويلم أن اقتراحات قصي الفواز مرفوضة نهائيًا، مُشددًا على أن العالمي سبق وحذر من أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، فتم تغريمه.

وطالب رئيس نادي النصر بإيجاد حل يضمن عدالة المنافسة بين الجميع، مؤكدًا أن العالمي لن يدفع ثمن أخطاء الآخرين، ولم يكتف بذلك بل أطلق هاشتاقا يحمل اسم العدالة مطلب نصراوي وشهد تفاعلًا كبيرًا.

آل سويلم يُطالب قصي الفواز بالاستقالة

وشن آل سويلم هجومًا عنيفًا على قصي الفواز بعد مباراة النصر وأُحد بالأمس، بسبب الأخطاء التحكيمية التي وصفها بـ”الفاضحة”، مؤكدًا أنه لا يثق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت قيادته.

وشدد آل سويلم على أن ما يحدث عبث حقيقي من الاتحاد الإداري الضعيف تحت قيادة قصي الفواز في ظل التخبطات العديدة له، ما يدل على أنه “رجل فاشل إداريًا وعمليًا”، مُنتقدًا في الوقت ذاته عدم توفير بديل لرئيس لجنة الحكام كلاتنبيرغ.

وتساءل آل سويلم عن الأشياء التي قدمها قصي الفواز للاتحاد السعودي لكرة القدم، باستثناء الفشل في إدارة الدوري والأخضر، واتحاد القدم، مؤكدًا أنه حقق كافة خطوات الفشل، وطالبه بالجرأة وتقديم الاستقالة.

اتحاد القدم يُطالب آل سويلم بالتوضيح

وبعد الانتقادات العنيفة التي طالت قصي الفواز مؤخرًا، أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد كرة القدم أرسل خطابًا رسميًا لإدارة نادي النصر، يطلب توضيح موقفه تجاه التغريدات التي أطلقها آل سويلم، قبل إعلان قراره الرسمي.