قصي الفواز: ثقتي بلا حدود في نجوم الأخضر

المواطن - محمد سمعه

أكد قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ثقته كبيرة في لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس أمم آسيا.

وكان قصي الفواز تحدث عقب نهاية مباراة السعودية وكوريا الشمالية قائلًا: حققنا ثلاث نقاط مهمة في افتتاحية المشوار بأداء مميز وبنتيجة رائعة.

وأضاف الفواز: سنتعامل مع كل مباراة على حدة وثقتي في لاعبينا كبيرة لإكمال المشوار باقتدار والشكر والامتنان لجمهور الأخضر الوفي على دعمه لمنتخب الوطن.

وكان المنتخب السعودي نجح في الفوز على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد أحرزها كل من” هتان باهبري، محمد آل فتيل، سالم الدوسري، فهد المولد”.

وسيواجه المنتخب السعودي في الجولة الثانية ببطولة كأس آسيا، المنتخب اللبناني يوم السبت المقبل.

ويذكر أن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أكد بعد نهاية لقاء السعودية وكوريا الشمالية، أنه يتمنى فوز الأخضر بالبطولة الآسيوية من أرض الإمارات على غرار نسخة 1996.