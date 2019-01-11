قصي الفواز يستعرض مهاراته بالكرة في تدريبات الأخضر

المواطن - محمد سمعه

استعرض قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهاراته بالكرة، وذلك في تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة منتخب لبنان غدًا في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر صورًا لقصي الفواز وهو يداعب الكرة خلال تدريبات الأخضر اليوم.

ويستعد الأخضر لمواجهة لبنان، حيث يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الثاني في المجموعة الخامسة من أجل ضمان العبور لدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم آسيا.

وكان الأخضر فاز في الجولة الأولى على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد.

وأكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن الأخضر سيقاتل من أجل الفوز على منتخب لبنان، كما أكد اللاعب حسين المقهوي أن مباراة لبنان ستكون خطيرة على الأخضر، مضيفًا أن منتخب بلاده لن يتنازل عن الفوز.