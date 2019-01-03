قطر تجند شباب الصومال بالخديعة وتُسكت الفساد بالرشاوى

المواطن - الرياض

كشف السياسي الصومالي رئيس حزب “وداجر” المعارض، عبد الرحمن عبدالشكور، أن النظام القطري يدفع ملايين الدولارات شهريًا كرشاوى لإسكات الأصوات المناهضة لسياسات الرئيس محمد عبد الله فرماجو، والداعية لمحاسبته في ملفات فساد مالي داخل قبة البرلمان.

وقال عبدالشكور: إن تنظيم الحمدين متورط في عمليات تجنيد وسط الشباب الصومالي لصالح الجيش القطري، داعيًا المجتمع الدولي وأصدقاء مقديشو إلى وقف ممارسات الإمارة الصغيرة العابثة بأمن واستقرار بلاده، بحسب حواره إلى “العين الإخبارية”.

وتابع أن حكومة فرماجو فشلت في تقديم أدلة مضادة لاتهامات الفساد للبرلمان والإعلام، بل لجأت لتقديم رشاوى لأعضاء اللجنة المالية وجميع الأصوات المنادية بمحاسبة الرئيس على الفساد لإسكاتهم عبر ملايين الدولارات المقدمة من قطر، متابعًا أن الدوحة تقدم أموالًا شهرية لحكومة فرماجو لاستخدامها كرشاوى لشراء الولاء السياسي للمناهضين والقضاء على رؤساء الولايات الإقليمية المناوئين، وللدعاية الإعلامية ضد القوى المعارضة.

وأكد رئيس حزب “وداجر” المعارض، صحة تقارير تناولت نشاط قطر في تجنيد شباب صوماليين لصالح جيشها، قبل أن يكشف عن عودة بعضهم للوطن بعد أن تبيَّنت لهم خدعة الدوحة الكبرى، قائلًا: “تابعت في وسائل إعلام محلية، قيام قطر بتجنيد عدد من الشباب الصوماليين، لكن عاد بعضهم بعد أن اكتشف الخدعة القطرية حيث أبلغهم عملاء الدوحة في بادئ الأمر أن الراتب الشهري سيكون 3 آلاف دولار وعندما وصلوا إلى هناك وجدوا أنه في حدود الثلاثة آلاف ريال قطري.. التجنيد يتم وهذه حقيقة”.