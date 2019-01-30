قطر تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بسحب سلع الرباعي من أسواقها

المواطن - الرياض

قال الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية جمعة الكيت: إن سحب قطر السلع الاستهلاكية للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من أسواقها، يعد انتهاكًا واضحًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأكد الكيت تعليقًا على بدء الإمارات اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية: “الدول الأعضاء في المنظمة لديها التزامات وكذلك حقوق، ولابد من التزامها بتنفيذ النصوص والاتفاقيات”.

وأوضح في تصريحات إلى قناة “سكاي نيوز عربية”، أن قطر “تذرعت بالتهريب وغيرها من الحجج غير الواضحة التي لا تحمل أي دليل”، متعجبًا: “كيف يكون التذرع بصحة المستهلك وتحظر منتجات دول محددة، دون أي تحديد لماهية هذه المنتجات؟”.

وأردف: “هذا التبرير ليس مبنيًّا على حجة قانونية، وبالتالي هناك انتهاك للمادتين الأولى والرابعة أيضًا من اتفاقية الجات، بسبب التمييز بين السلع القادمة للأسواق”.

وشدد المسؤول الإماراتي على أن سحب السلع التجارية للإمارات من السوق القطرية مخالفة تجارية، تنطوي تحت “إجراءات تجارية تمييزية”.

وأشار إلى أن قطر حظرت منتجات غذائية وأدوية وغيرها من المنتجات المكتوب عليها “صنع في الإمارات”.