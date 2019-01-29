قطر والإمارات .. العنابي يعبر إلى نهائي كأس آسيا بإسقاط صاحب الأرض برباعية

المواطن - محمد سمعة

نجح المنتخب القطري في الفوز على منتخب الإمارات برباعية دون رد في دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2019، ليصعد المنتخب القطري للمباراة النهائية للبطولة الآسيوية.

بدأت المباراة بضغط هجومي كبير، من قبل لاعبي المنتخب القطري حيث نجحوا في افتتاح التسجيل عبر اللاعب بوعلام خوخي في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل منتخب قطر سعيه الهجومي وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في المباراة، حيث تمكن اللاعب المعز علي عبدالله من إضافة الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة قطر والإمارات بتقدم المنتخب القطري بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني لم ينجح المنتخب الإمارات في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول، لتزداد الأمور صعوبة بالنسبة له.

وأضاف منتخب قطر بعد ذلك الهدف الثالث عبر اللاعب حسن خالد الهيدوس في الدقيقة الثمانين.

وتمكن المنتخب القطري بعد ذلك من إضافة الهدف الرابع عبر اللاعب حامد إسماعيل بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت مباراة قطر والإمارات طرد اللاعب إسماعيل أحمد من منتخب الإمارات في الدقيقة الحادية والتسعين.

وسيواجه منتخب قطر، نظيره الياباني يوم الجمعة المقبل في نهائي البطولة الآسيوية على ملعب مدينة زايد الرياضية.

ونجح منتخب قطر في التأهل للنهائي الآسيوي للمرة الأول في تاريخه بالنسخة الحالية.