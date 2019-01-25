قطر وكوريا الجنوبية .. الكوريون يودعون الآسيوية بهدف قاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة قطر وكوريا الجنوبية التي أُقيمت على إستاد مدينة زايد الرياضية، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019، بهزيمة المنتخب الكوري الأول لكرة القدم بهدف دون رد.

وبدأت مباراة قطر وكوريا الجنوبية بشكل سريع من اللاعبين، وشهدت الدقائق الأولى تفوقًا من المنتخب الكوري الأول لكرة القدم، وسيطر على منطقة وسط الملعب، إلا أنه فشل في اختراق دفاع العنابي الذي لعب بتنظيم شديد.

وكانت أول فرصة حقيقة للاعبي العنابي في الدقيقة 32، من تسديدة قوية عن طريق أكرم عفيف، إلا أن حارس المنتخب الكوري تصدى لها، لينتهي الشوط الأول من مباراة قطر وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي.

وتحسن أداء العنابي مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة قطر وكوريا الجنوبية اليوم، وسيطر على وسط الملعب، ليُشكل خطورة على مرمى المنتخب الكوري الأول لكرة القدم عن طريق الثنائي أكرم عفيف والمعز علي.

وأهدر المنتخب الكوري الأول لكرة القدم فرصة التقدم عن طريق لاعبه جوسيونج، بعدما تصدى الحارس سعد الشيب لتسديدته بشكل مميز، وتبادل اللاعبون السيطرة في مباراة قطر وكوريا الجنوبية اليوم.

وضغط لاعبو المنتخب الكوري الأول لكرة القدم، وأهدروا أكثر من فرصة خطيرة، واستغل العنابي هجمة منظمة بدأت من أكرم عفيف الذي مررها للاعب عبدالعزيز حاتم، ليهز الشباك من تسديدة صاروخية في الدقيقة 79.

وحاول لاعبو المنتخب الكوري الأول لكرة القدم تسجيل هدف التعادل، وسيطروا على وسط الملعب، ولكن دفاع العنابي حرمهم من هز الشباك، لتنتهي مباراة قطر وكوريا الجنوبية بتأهل العنابي.

وبعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية اليوم، تأهل العنابي إلى نصف نهائي بطولة كأس آيا للمرة الأولى في تاريخه، وينتظر الفائز من مباراة الإمارات ضد أستراليا التي ستُقام في وقت لاحق اليوم.