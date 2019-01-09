قطر يفوز على لبنان بهدفين

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة منتخب قطر ولبنان التي أُقيمت على إستاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019، بفوز العنابي بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة منتخب قطر ولبنان بشكل ضاغط من لاعبي المنتخبين، أملًا في فض اشتباك التعادل السلبي، وتمكن منتخب الأرز من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 36، إلا أن الحكم ألغاه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وانتفض لاعبو العنابي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح بسام الراوي في تسجيل الهدف الأول في مباراة منتخب قطر ولبنان من ركلة حرة مباشرة بشكل رائع في الدقيقة 65، ليبدأ منتخب الأرز في البحث عن هدف التعادل.

وصعب لاعبو العنابي من مهمة منتخب الأرز في مباراة منتخب قطر ولبنان اليوم، بعدما أحرز معز علي الهدف الثاني في الدقيقة 79، لتنتهي مواجهة بالجولة الأولى بفوز العنابي بهدفين نظيفين.

وبعد مباراة منتخب قطر ولبنان اليوم، يستعد العنابي لمواجهة منتخب كوريا الشمالية الأول لكرة القدم في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019، فيما يواجه منتخب الأرز نظيره السعودية.