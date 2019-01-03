قلعة الحصن في الرياض .. تاريخ من الثمانينيات وحاضر بنكهة سعودية مثيرة

المواطن - الرياض

تحتضن الرياض البرنامج الترفيهي الأسطوري قلعة تكاشي “الحصن”، ليعود البرنامج إلى الظهور من جديد بعد انقطاع 28 عامًا.

ويشهد البرنامج جوائز ضخمة ومتعددة للمتسابقين والمشاركين فيه، والذين من المنتظر أن يتزايد عددهم فور انطلاق المسابقة في موسمها الجديد، كما من المتوقع تزايد المشاركات بشكل كبير لتصل لآلاف المتسابقين في الموسم الأول للعبة.

تاريخ قلعة الحصن:

الحصن في الدبلجة العربية أو قلعة تاكيشي باليابانية هو برنامج مسابقات ألعاب جسدية ترفيهية أقيم في اليابان من عام 1986 إلى 1990 على شاشة تي بي إس، وعرض على جزأين، ويشارك عدد كبير من المتسابقين من كل أرجاء اليابان في المنافسة والمغامرة والترفية.

وفي الدول العربية سمي البرنامج الترفيهي باسم الحصن، حيث كان أول عرض للبرنامج كان في بداية التسعينات حيث اشتهر وأصبح محط أنظار الجميع.

وكانت الدبلجة والتعليق بصوت الممثل والإعلامي اللبناني الراحل رياض شرارة، فيما قدم البرنامج الممثل الياباني هاياتو تاني والممثل الكوميدي الملقب جونجي الصحفي الذي يرافق المُتبارين على الأرض في جميع مراحل البرنامج.

قصة قلعة الحصن:

ويعتمد البرنامج على رصد المواجهة بين فريقي المهاجمين والمدافعين عن الحصن ويخوض المسابقة فئة كبيرة من المتسابقين اليابانيين في الهواء الطلق، ويحاول فريق المتسابقين اجتياز مراحل كبيرة من الموانع، وتضمّ بداخلها مراحل متنوّعة وغنيّة بالألعاب الرياضية البرية المائية الشيّقة التي تتطلّب الشجاعة والمثابرة،ويقوم فريق المدافعين بالدفاع عن الحصن وذلك بوضع الحواجز والعقبات لإعاقة المهاجمين دون نجاحهم في تجاوز مراحل المسابقة.

ويتنافس المُتبارون في كلّ حلقة على الصمود، فيما تتناقص أعدادهم مع استبعاد الخاسرين عبر كل مرحلة، ليصل في نهاية المطاف أصلبهم عودًا وأكثرهم تصميمًا إلى المرحلة الأخيرة لينافسو السيد تاكيشي وأعوانه، حيث يتحدّد مصيرهم إما بالفوز أو الخسارة في كل حلقة، والتي يصل إليها فئة قليلة من المتسابقين.

عودة البرنامج في السعودية:

في 24 نوفمبر 2017 وقع رئيس هيئة الرياضة السابق ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مع شركة TBS اليابانية اتفاقية لبناء قلعة تاكيشي في الرياض بطراز عربي على مساحة 300 ألف متر مربع تحتوي على خمسين تحدياً بين قديمة وجديدة.