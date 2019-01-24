قمة الزمالك وبيراميدز .. تُعيد السعوديين للكرة المصرية

المواطن - طارق سعد

يضبط عشاق كرة القدم في السعودية ساعاتهم على موعد قمة الدوري المصري (التاسعة من مساء اليوم) في المواجهة التي تجمع المتصدر الزمالك بوصيفه بيراميدز.

وتأتي القمة المنتظرة على وقع تصريحات مثيرة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين مسؤولي وعشاق الزمالك وبيراميدز في مصر والسعودية، وسط ترقب أهلاوي لتعثر الفريقين بالتعادل واللحاق بركب المنافسة.

ويحظى بيراميدز القادم بقوة في سماء كرة القدم المصرية، بشعبية كبيرة وجارفة في السعودية بسبب الرهان الدائم من معالي المستشار تركي آل الشيخ على قدرة بيراميدز مزاحمة كبار الكرة المصرية الأهلي والزمالك والإسماعيلي على البطولات والصفقات والجماهيرية، كما يتواجد في صفوف بيراميدز النجمان عبدالله السعيد والسوري عمر خربين القادمان من الأهلي والهلال؛ ما زاد من حجم متابعة جماهير الكرة السعودية لبيراميدز تحديداً وللدوري المصري بشكل عام.

وزاد ابتعاد الأهلي عن أجواء المنافسة على الصدارة؛ المركز الخامس من 14 مباراة ولديه 27 نقطة، من شغف متابعي النسخة الحالية من الدوري المصري حول غياب متسيد ألقاب الدوري وحامل اللقب في الثلاث سنوات الماضية.

وكان ملاحظاً في أوساط عشاق الكرة في السعودية، عودتهم لمتابعة أحداث وتفاصيل الكرة المصرية خاصة بعد ولادة بيراميدز كفريق منافس بصفقاته الضخمة وعودة الزمالك لسابق عهده بقيادة السويسري جروس، وسط غياب مُحير للأهلي الذي لا يزال يعيش على وطأة خسارته المؤلمة للقب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.