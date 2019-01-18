قمة ثانية تجمع ترامب وزعيم كوريا الشمالية نهاية فبراير المقبل

قمة ثانية تجمع ترامب وزعيم كوريا الشمالية نهاية فبراير المقبل

2019/01/18
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون نهاية فبراير المقبل.

وبحسب البيت الأبيض، تهدف قمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية إلى إنهاء برنامج بيونغ يانغ النووي.

والتقى الرئيس ترامب، اليوم الجمعة، كيم يونج شول الذراع اليمنى للزعيم لكوري الشمالي، كيم جونج أون لمناقشة المفاوضات المتعلقة بتعهد كوريا الشمالية نزع السلاح النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن ترامب وكيم يونج شول “سيناقشان العلاقات بين البلدين والمضي قدمًا باتجاه نزع السلاح النووي بشكل نهائي وتام يمكن التحقق منه”.



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