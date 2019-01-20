قمر الزمان ممنوع.. 4 ضوابط لتسجيل الأسماء لدى الأحوال

المواطن - الرياض

أوضحت الأحوال المدنية أن هناك 4 ضوابط لتسجيل الأسماء لديها.

وقالت الأحوال: إنه يتم تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا يتم تسجيل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل الشريف أو السيد أو الحاج ونحوها، كما لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أنه لا يُسمح أيضًا بتسجيل الأسماء المركبة مثل “قمر الزمان” ومحمد خالد ونحوها، وأخيرًا يتم منع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل “عبدالرسول” وعبد اللات” ونحوها.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية، محمد جاسر الجاسر، تطبيق خدمة إضافة المواليد إلكترونيًّا دون الحاجة إلى إلزام الأب إحضار شهادة تبليغ الولادة الورقية.

وأشار الجاسر إلى أن ذلك يأتي بعد أن تم الربط إلكترونيًّا بين الأحوال المدنية والمستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أنه بعد التنسيق مع وزارة الصحة أصبحت إضافة المواليد آليًّا وربطت جميع المستشفيات آليًّا مع الأحوال المدنية.

وأضاف أنه عند الولادة يتقدم الأب إلى إدارة المستشفى للتبليغ عن الولادة لتسجيل الحالة إلكترونيا، ويتوجه الأب إلى الأحوال المدنية مباشرة لاستخراج شهادة الميلاد وسجل الأسرة.