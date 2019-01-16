قوات الأمن الخاصة تكرم متقاعديها

المواطن - واس

رعى قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي ، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي قوات الأمن الخاصة لهذا العام من العسكريين والمدنيين.

وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى معالي قائد قوات الأمن الخاصة ، كلمة رحب فيها بزملائه المتقاعدين، معرباً عن اعتزازه بهم و بما قدموه من أعمال أسهمت في تطور و تقدم قوات الأمن الخاصة.



وقال : إن هذا التكريم يأتي عرفاناً وتقديراً لرجالها الأوفياء الذين خدموا دينهم ومليكهم ووطنهم بإخلاص وتفاني طوال فترة خدمتهم وتقديرا لجهودهم وعطاءاتهم خلال فترة عملهم .

بعد ذلك ألقى اللواء متقاعد عبدالله بن محمد الثمالي، كلمة المتقاعدين ، عبر فيها عن شكره لمعالي قائد قوات الأمن الخاصة على تشريفه الحفل وعلى هذه البادرة الطيبة التي تعكس اهتمام القيادة برجالها الذين خدموا في ميادين العز والشرف.

وتضمن الحفل ، قصيدة شعرية ، ثم التقت الصور التذكارية بهذه المناسبة.