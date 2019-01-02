قياس يعلن موعد نتائج اختبار كفايات المعلمين.. خطوات الحصول على النتيجة

قياس يعلن موعد نتائج اختبار كفايات المعلمين.. خطوات الحصول على النتيجة

2019/01/03
الساعة 1:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف حساب المركز الوطني للقياس “قياس”، عن موعد نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات.

وقال حساب قياس، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات ستعلن اليوم الخميس، 3 من يناير 2019، الموافق لـ27 ربيع الآخر 1440هـ.

وللحصول على نتائج كفايات المعلمين بعد إعلانها عبر موقع قياس يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى بوابة موقع قياس عبر هذا الرابط (هنا).
  • الانتقال إلى صفحة الاختبارات.
  • تحديد نوع الاختبارات من القائمة المنسدلة واختيار اختبار كفايات المعلمين.
  • تحديد طريقة الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين من خلال الاختيار بين أمرين:

الأول: بحث عن طريق رقم السجل المدني.

الثاني: بحث عن طريق رقم الاشتراك

  • إدخال رمز التحقق الظاهر أمام المستخدم.
  • الضغط على كلمة بحث للدخول إلى صفحة نتائج اختبار كفايات المعلمين.

 



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