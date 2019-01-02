قياس يعلن موعد نتائج اختبار كفايات المعلمين.. خطوات الحصول على النتيجة

المواطن - الرياض
كشف حساب المركز الوطني للقياس “قياس”، عن موعد نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات.
وقال حساب قياس، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات ستعلن اليوم الخميس، 3 من يناير 2019، الموافق لـ27 ربيع الآخر 1440هـ.
وللحصول على نتائج كفايات المعلمين بعد إعلانها عبر موقع قياس يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة موقع قياس عبر هذا الرابط (هنا).
- الانتقال إلى صفحة الاختبارات.
- تحديد نوع الاختبارات من القائمة المنسدلة واختيار اختبار كفايات المعلمين.
- تحديد طريقة الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين من خلال الاختيار بين أمرين:
الأول: بحث عن طريق رقم السجل المدني.
الثاني: بحث عن طريق رقم الاشتراك
- إدخال رمز التحقق الظاهر أمام المستخدم.
- الضغط على كلمة بحث للدخول إلى صفحة نتائج اختبار كفايات المعلمين.