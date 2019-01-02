قياس يعلن موعد نتائج اختبار كفايات المعلمين.. خطوات الحصول على النتيجة

المواطن - الرياض

كشف حساب المركز الوطني للقياس “قياس”، عن موعد نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات.

وقال حساب قياس، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات ستعلن اليوم الخميس، 3 من يناير 2019، الموافق لـ27 ربيع الآخر 1440هـ.

وللحصول على نتائج كفايات المعلمين بعد إعلانها عبر موقع قياس يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة موقع قياس عبر هذا الرابط (هنا).

الانتقال إلى صفحة الاختبارات.

تحديد نوع الاختبارات من القائمة المنسدلة واختيار اختبار كفايات المعلمين.

تحديد طريقة الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين من خلال الاختيار بين أمرين:

الأول: بحث عن طريق رقم السجل المدني.

الثاني: بحث عن طريق رقم الاشتراك

إدخال رمز التحقق الظاهر أمام المستخدم.

الضغط على كلمة بحث للدخول إلى صفحة نتائج اختبار كفايات المعلمين.