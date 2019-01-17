قيمتها 100 ألف ريال.. شروط مسابقة نادي الصقور للتصوير الفوتوغرافي
توزع على 3 فائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز

قيمتها 100 ألف ريال.. شروط مسابقة نادي الصقور للتصوير الفوتوغرافي

2019/01/17
الساعة 5:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطلق نادي الصقور السعودي مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأجمل صورة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، الذي يقام خلال الفترة من 25 يناير حتى 3 فبراير المقبل، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح المركز الإعلامي بنادي الصقور في بيان صحفي أن قيمة الجائزة تبلغ 100 ألف ريال، توزع على ثلاثة فائزين، يحصل الفائز بالمركز الأول لأجمل صورة على 50 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 30 ألف ريال، والمركز الثالث على 20 ألف ريال.

وأكد المركز الإعلامي بالنادي أنه يمكن للمصورين (هواة أو محترفين) المشاركة بصورة واحدة، على أن تستوفى الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة وإرسالها لايميل لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة: [email protected] مشيراً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على شروط وأحكام المسابقة عبر الرابط التالي (هنا)



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