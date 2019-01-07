قيم الكبار تتجلى.. الفيصل يصر على وداع بدر بن سلطان بعد مأدبة العشاء

المواطن - مكة المكرمة

في لحظة تجلت فيها قيم الكبار وأخلاقهم، أصر أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على وداع نائبه الأمير بدر بن سلطان، بعد أن أقام له مأدبة عشاء احتفاء به.

وأظهر مقطع فيديو الحفاوة والتقدير المتبادل بين أمير مكة المكرمة والأمير بدر بن سلطان.

وأقام الفيصل، مساء أمس في منزله بجدة، مأدبة عشاء ترحيبًا بنائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والمسؤولين وأهالي المنطقة.

ورحب أهالي منطقة مكة المكرمة بنائب أمير المنطقة، في كلمة ألقاها نيابة عنهم الدكتور ناصر السعيدي، مقدمين شكرهم للأمير عبدالله بن بندر عبدالعزيز على ما بذله من جهود ملموسة في تنمية المنطقة، مباركين له الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

ويستبشر أهل المنطقة خيرًا بالخطط التنموية الجديدة التي يعمل عليها أمير المنطقة ونائبه لتحقق طموحات المواطنين، وتطلعات القيادة بتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وفق معطيات رؤية المملكة 2030.