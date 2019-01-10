كأس آسيا .. ابتسمت في وجه أصحاب الأرض 7 مرات

المواطن - محمد سمعه

مع انطلاق النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، ويطمح المنتخب الإماراتي كونه صاحب الأرض والضيافة للفوز بالبطولة.

وسبق لبطولة كأس آسيا أن ابتسمت في وجه أصحاب الأرض سبع مرات، حيث تمكن 6 منتخبات من الفوز ببطولة كأس آسيا عندما نُظمت على أراضيهم.

البداية كانت مع منتخب كوريا الجنوبية والذي تُوج ببطولة كأس آسيا عام 1960 على حساب منتخبات الكيان الصهيوني وتايوان وفيتنام الجنوبية، حيث تكونت البطولة من 4 منتخبات وفازت بها كوريا الجنوبية على أرضها.

وكانت المرة الثانية مع منتخب الكيان الصهيوني والذي فاز بلقب كاس أمم آسيا عام 1964 على أرضه، بعد تفوقه على حساب منتخب الهند وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

أما منتخب إيران فتمكن من الفوز بلقب أمم آسيا على أرضه في نسخة عام 1968 على حساب منتخبات الكيان الصهيوني وتايوان وهونج كونج وميانمار.

وكرر منتخب إيران مرة أخرى إنجازه وتمكن من الفوز ببطولة كأس أمم آسيا عام 1976 على أرضه بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب منتخب الكويت.

وتمكن منتخب الكويت من الفوز ببطولة كأس أمم آسيا عام 1980 على أرضه، بعد الفوز في اللقاء النهائي على حساب منتخب كوريا الجنوبية بثلاثية دون رد.

وتُوج منتخب اليابان ببطولة كأس أمم آسيا عام 1992 والتي أقيمت على أرضه بعد الفوز على منتخب السعودية بهدف دون رد.

ودخل المنتخب الأسترالي مجموعة المنتخبات والتي تُوجت ببطولة آسيا على أرضها، حيث فاز منتخب أستراليا بالبطولة الآسيوية عام 2015 عندما نُظمت في أرضه على حساب منتخب كوريا الجنوبية.