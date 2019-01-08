كأس آسيا .. الأخضر يسعى لتجاوز أزمة البدايات

المواطن - مروة نبيل

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لتجنب مفاجآت البداية في بطولة كأس آسيا عندما يواجه كوريا الشمالية، مساء اليوم الثلاثاء.

ويفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مبارياته في بطولة كأس آسيا 2019، مساء اليوم، بمواجهة كوريا الشمالية على استاد راشد في دبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

وشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 مرات في بطولة كأس آسيا قبل المشاركة في النسخة الحالية، إلا أن الأخضر لم يتمكن من تحقيق الفوز في مباراته الأولى سوى مرتين فقط.

ويأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تجاوز دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، والوصول إلى المباراة النهائية، لرغبته في التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 1996.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات كوريا الشمالية، لبنان وقطر.