كأس آسيا .. #الهند تقسو على #تايلاند برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الهند وتايلاند التي أُقيمت على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019، بفوز النمور برباعية مقابل هدف.

وبدأت مباراة الهند وتايلاند بشكل سريع، وتمكن الأسطورة سونيل شيتري من فض اشتباك التعادل السلبي من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ليضغط الأفيال بحثًا عن تسجيل التعادل.

وتمكن قائد الأفيال، تيراسيل دانغدا من تسجيل هدف التعادل من كرة رأسية، مُستغلًا عرضية من ثيراثون بونماثان، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهند وتايلاند بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الهند وتايلاند اليوم، أضاف سونيل شيتري الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده من تسديدة رائعة في الدقيقة 46، وعزز أنيرود تابا تقدم النمور بعد تلقيه تمريرة مميزة من شيتري في الدقيقة 68.

وسجل جيجي لالبيخلوا الهدف الرابع في شباك الأفيال في الدقيقة 80، لتنتهي مباراة الهند وتايلاند بفوز النمور برباعية مقابل هدف، ليتصدر المجموعة الأولى بـ3 نقاط، يليه منتخبا البحرين والإمارات بنقطة واحدة لكل منهما.