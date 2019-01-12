كأس آسيا .. ماذا يفعل الأخضر في الجولة الثانية؟

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة السعودية ولبنان اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019، أملًا في فوز الأخضر؛ وحسم تأهله رسميًا إلى الدور التالي من المسابقة القارية.

واعتاد الأخضر على تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات طوال مشاركاته في بطولة كأس آسيا، حيث نجح المنتخب السعودي في الفوز 4 مرات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مرتين فقط.

وكانت الهزيمة الأولى للأخضر في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا عام 2004، حينما خسر بهدف دون رد أمام أوزبكستان، وهُزم المنتخب السعودي بالنتيجة ذاتها أمام الأردن في نسخة 2011.

ويسعى الأخضر لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا، وتحقيق الفوز على لبنان اليوم، في رحلة بحثه عن اللقب القاري الرابع في تاريخه.

وتوج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بلقب كأس آسيا 3 مرات من قبل أعوام 1984، 1988 و1996، وحل وصيفًا أعوام 1992، 2000 و2007.

ويحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، في حين خسر منتخب لبنان بهدفين دون رد أمام قطر.