كأس آسيا .. منتخب لبنان يصل الإمارات

المواطن - مروة نبيل

وصل منتخب لبنان لكرة القدم، صباح السبت، إلى الإمارات، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2019 المُقرر انطلاقها، مساء اليوم.

ورحب حساب بطولة كأس آسيا 2019 الرسمي على “تويتر”، بالمنتخب اللبناني، ونشر صورة للاعبين، وعلق قائلًا: “في كامل أناقتهم.. منتخب لبنان يصل الإمارات للمشاركة في كأس آسيا 2019”.

واستقبل السفير اللبناني في الإمارات، فؤاد شهاب دندن، منتخب لبنان لكرة القدم، بالإضافة إلى بعض أفراد الجالية اللبنانية، الذين حرصوا على استقبالهم بالأعلام؛ وحثهم على التألق في كأس آسيا 2019، كما التقطوا الصور التذكارية معهم.

ويقع منتخب لبنان لكرة القدم في المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019 التي تحتضنها الإمارات، وتضم منتخبات السعودية، كوريا الشمالية وقطر.

ومن المُقرر أن تنطلق كأس آسيا 2019 مساء اليوم السبت، بين المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم ونظيره البحريني على إستاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي، حيث يتواجد المنتخبان في المجموعة الأولى بصحبة الهند وتايلاند.