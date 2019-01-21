كأس آسيا 2019 .. أستراليا تعبر لدور الـ8 على حساب أوزبكستان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أستراليا وأوزبكستان- منذ قليل- في دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019، بفوز المنتخب الأسترالي بأربع ركلات مقابل اثنتين.

وخلال الشوط الأول من المباراة قاتل المنتخب الأسترالي؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول بالمباراة، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني ظل المنتخب الأسترالي يقاتل، مع وجود محاولات هجومية من منتخب أوزبكستان لتسجيل الهدف الأول في المباراة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ولم تتغير النتيجة في الشوطين الإضافيين ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وابتسمت الركلات الترجيحية للمنتخب الأسترالي، والذي أحرز أربع ركلات مقابل ركلتين للمنتخب الأوزبكي.