كأس آسيا 2019 .. الأردن يتألق ويُسقط أستراليا حاملة اللقب بهدف نظيف

المواطن - محمد سمعة

انتهت مباراة الأردن وأستراليا منذ قليل بفوز المنتخب الأردني بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وبدأت المباراة بضغط قوي من قبل المنتخب الأردني لتسجيل الهدف الأول مع وجود بعض المحاولات من الجانب الأسترالي لافتتاح التسجيل في المباراة.

وبعد ضغط هجومي مميز من المنتخب الأردني، تمكن اللاعب أنس بن ياسين من افتتاح النتيجة للأردن عبر ضربة رأسية متقنة في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأردن بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني ظلت النتيجة على حالها حيث لم يتمكن المنتخب الأسترالي من تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأردن بهدف دون رد.

وحصد المنتخب الأردني أول 3 نقاط له في البطولة بينما تجمد رصيد منتخب أستراليا عند صفر من النقاط.

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة الثانية في البطولة رفقة منتخبات” أستراليا، سوريا، فلسطين”.