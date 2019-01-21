كأس آسيا 2019 .. الإمارات تخطف بطاقة العبور لدور الـ8 بثلاثية في قيرغيزستان

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب الإمارات من الفوز على منتخب قيرغيزستان بثلاثية مقابل هدفين، لينجح صاحب الأرض والضيافة في العبور لدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

افتتح منتخب الإمارات، التسجيل في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول عبر اللاعب خميس إسماعيل.

وواصل منتخب قيرغيزستان محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث تمكن اللاعب ميرلان ميرزيف من تسجيل الهدف الأول لمنتخب قيرغيزستان بالدقيقة السادسة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب الإمارات في التقدم مرة أخرى بعد تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب علي مبخوت بالدقيقة الرابعة والستين.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عاد منتخب قيرغيزستان من بعيد وسجل الهدف الثاني له وهدف التعادل عبر اللاعب تورسونالي روستاموف.

ولجأ المنتخبان للشوطين الإضافيين لتحديد هوية المتأهل لدور الثمانية، حيث جعل أحمد خليل نجم الإمارات نفسه نجمًا للمباراة بإحرازه الهدف الثالث للأبيض الإماراتي بالدقيقة الـ103 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب الإمارات لدور الثمانية، ليصبح أول منتخب عربي متأهل لدور ربع النهائي بعد خروج كل من السعودية وسلطنة عمان والأردن.