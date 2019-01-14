كأس آسيا 2019 .. #البحرين تُسقط #الهند بصعوبة وتتأهل لثمن النهائي

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب البحريني الأول لكرة القدم من العبور إلى دور الستة عشر في بطولة كأس أمم آسيا 2019، وذلك عقب الفوز على منتخب الهند بهدف دون رد.

وحاول المنتخب البحريني خلال الشوط الأول تسجيل الهدف الأول في المباراة، ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي المنتخب الهندي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين في مباراة أقيمت على ملعب نادي الشارقة.

وفي الشوط الثاني ضغط منتخب البحرين بقوة، حتى تمكن اللاعب جمال راشد من تسجيل الهدف الأول والوحيد للمنتخب البحريني في المباراة، لينتهي اللقاء بفوز البحرين على الهند بهدف دون رد.

أصبح رصيد منتخب البحرين بعد الفوز 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الأولى، ليصعد كأفضل ثالث رفقة منتخبي الإمارات وتايلاند إلى دور ثمن النهائي.