كأس آسيا 2019 .. الصين تقلب الطاولة على قيرغيزستان بثنائية

المواطن - محمد سمعة

تمكن المنتخب الصيني من تحقيق فوز ثمين على حساب منتخب قيرغيزستان بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

ونجح منتخب قيرغيزستان في افتتاح النتيجة بالدقيقة الثانية والأربعين عبر اللاعب أخالدين أسريلوف بالدقيقة الثانية والأربعين.

وفي الشوط الثاني كشر التنين الصيني عن أنيابه، حيث تمكن اللاعب بافيل ماتياش لاعب منتخب قيرغيزستان من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الصيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وواصل المنتخب الصيني تألقه الهجومي حتى تمكن اللاعب يو داباو من إضافة الهدف الثاني للمنتخب الصيني بالدقيقة الثامنة والسبعين.

ونجح منتخب الصين في حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة، حيث يتواجد في المركز الأول مؤقتًا، بينما يحتل منتخب قيرغيزستان المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.