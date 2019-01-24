كأس آسيا 2019 .. اليابان أول المتأهلين لنصف النهائي بهدف في فيتنام

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب اليابان من العبور لدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2019 وذلك بعد فوزه على منتخب فيتنام بهدف دون رد.

بدأ الشوط الأول بضغط كبير من منتخب اليابان وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب فيتنام ولكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة اليابان وفيتنام، تمكن منتخب الساموراي من تسجيل هدف العبور الوحيد في المباراة عبر اللاعب ريتسو دوان بالدقيقة السابعة والخمسين من عمر اللقاء عبر ركلة جزاء.

ولم ينجح منتخب فيتنام بعد ذلك في تسجيل هدف التعادل من أجل الوصول إلى الشوطين الإضافيين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب اليابان بهدف دون رد.

وسيواجه منتخب اليابان في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة الصين وإيران.