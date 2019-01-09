كأس آسيا 2019 .. اليابان تفوز بشق الأنفس على تركمانستان بثلاثية

المواطن - محمد سمعة

تمكن المنتخب الياباني من الفوز على منتخب تركمانستان بثلاثية مقابل هدفين وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.

تمكن منتخب تركمانستان من افتتاح النتيجة عبر اللاعب أرسلان أمانوف بالدقيقة السادسة والعشرين.

وأنهى منتخب تركمانستان الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني كشر منتخب اليابان عن أنيابه، حيث تمكن اللاعب يويا أوساكو من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الياباني بالدقيقة السادسة والخمسين، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولمنتخب اليابان بالدقيقة التاسعة والخمسين.

وواصل منتخب اليابان هجومه وسط تراجع من لاعبي منتخب تركمانستان ليسجل اللاعب ريتسو داون الهدف الثالث لمنتخب اليابان بالدقيقة الحادية والسبعين.

وقلص اللاعب أحمد أتاييف الفارق بعد ذلك وسجل الهدف الثاني لمنتخب تركمانستان بالدقيقة الـ80 من ركلة جزاء.

نجح منتخب اليابان في حصد أول ثلاث نقاط له، بينما تجمد رصيد منتخب تركمانستان عند صفر من النقاط.

وتُقام المباراة الثانية في المجموعة السادسة حاليًا بين منتخبي عمان وأوزبكستان.