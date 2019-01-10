كأس آسيا 2019 .. تايلاند تُسقط البحرين وتحصد أول 3 نقاط

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب تايلاند في إنعاش حظوظه في المنافسة ببطولة كأس آسيا 2019، وذلك عقب الفوز على منتخب البحرين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بهدف دون رد.

وحاول المنتخب البحريني خلال الشوط الأول من المباراة العمل على خطف الأسبقية وتسجيل الهدف الأول له في المباراة ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي في مباراة مقامة على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

وفي الشوط الثاني كثف المنتخب التايلاندي من هجماته، حيث تمكن اللاعب تشاناثيب سونغكراسين من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب التايلاندي بالدقيقة الثامنة والخمسين.

وانتهت المباراة بفوز منتخب تايلاند بهدف دون رد، ليحصد المنتخب التايلاندي أول فوز له في بطولة آسيا، بعد الخسارة في الجولة الأولى من منتخب الهند برباعية مقابل هدف.

أما منتخب البحرين فتجمد رصيده عند نقطة، بعد تعادله في الجولة الأولى مع منتخب الإمارات بهدف لكل فريق.