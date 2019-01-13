كأس آسيا 2019 .. قطر تُسقط كوريا بسداسية وتلحق بالسعودية لدور الـ16

المواطن - محمد سمعة

فاز منتخب قطر على نظيره الكوري الشمالي بسداسية دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سجل منتخب قطر هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول عبر اللاعب المعز علي عبدالله، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لمنتخب قطر بالدقيقة الحادية عشرة.

وواصل منتخب قطر ضغطه الهجومي حيث تمكن اللاعب بوعلام خوخي من إضافة الهدف الثالث لبلاده بالدقيقة الـ43.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب قطر بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني تراجع منتخب كوريا الشمالية دفاعيًا، حتى تمكن منتخب قطر من إضافة الهدف الرابع عبر اللاعب المعز عبدالله في الدقيقة الـ55.

وجعل اللاعب المعز عبدالله نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله الهدف الرابع له والخامس لقطر بالدقيقة الستين بطريقة جميلة.

واختتم منتخب قطر السداسية، بتسجيل اللاعب عبد الكريم حسن الحاج الهدف السادس في الدقيقة الـ68.

أصبح رصيد منتخب قطر 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، ليتأهل رفقة المنتخب السعودي إلى دور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية.