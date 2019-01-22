كأس آسيا 2019 .. قطر تُكمل عقد المتأهلين لدور الـ8 بهدف في العراق

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب القطري في التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس أمم آسيا 2019، والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الفوز على المنتخب العراقي بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من المنتخب القطري، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، مع وجود بعض المحاولات العراقية لتسجيل هدف السبق.

لم تتغير نتيجة المباراة حتى انتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمر المنتخب القطري في ضغطه الهجومي، حتى تمكن اللاعب بسام الراوي من تسجيل هدف المباراة الوحيد للمنتخب القطري من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة الثانية والستين.

ولم ينجح منتخب العراق في العودة للمباراة وإدراك التعادل، لينتهي اللقاء بفوز منتخب قطر بهدف وتأهله لدور الثمانية.

وأكمل منتخب قطر عقد المتأهلين لدور ربع النهائي، حيث تأهل رفقة منتخبات “اليابان وفيتنام والصين وإيران وكوريا الجنوبية والإمارات وأستراليا”.