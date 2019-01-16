كأس آسيا 2019 .. قيرغيزستان تُحيي آمالها في الصعود بثلاثية في الفلبين

المواطن - محمد سمعة

نجح منتخب قيرغيزستان في إحياء آماله بالصعود لدور ثمن النهائي في بطولة كأس آسيا 2019، وذلك بعد الفوز على حساب منتخب الفلبين بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بالمجموعة الثالثة.

بدأ منتخب قيرغيزستان التسجيل وافتتاح المباراة بالهدف الأول بالدقيقة الرابعة والعشرين عبر اللاعب فيتالي لوكس.

وحاول منتخب الفلبين تسجيل الهدف الأول، قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون فائدة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم منتخب قيرغيزستان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب قيرغيزستان ضغطه حيث نجح اللاعب فيتالي لوكاس في إضافة الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده بالدقيقة الحادية والخمسين.

وواصل منتخب قيرغيزستان سيطرته وتفوقه الهجومي، حيث تمكن اللاعب فيتالي لوكس من تسجيل” الهاتريك” وإحراز الهدف الثالث لمنتخب قيرغيزستان بالدقيقة السابعة والسبعين.

وقلص اللاعب ستيفان شرووك نتيجة المباراة لفارق هدفين، حيث سجل الهدف الأول لمنتخب الفلبين بالدقيقة الـ80.

وانتهت المباراة بفوز منتخب قيرغيزستان بثلاثية مقابل هدف ليكون أول فوز للفريق في أول مشاركة له ببطولة كاس آسيا ويحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

أما منتخب الفلبين فودع بطولة آسيا في مشاركته الأولى بدون أي رصيد من النقاط حيث احتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة.