كأس آسيا 2019 .. كوريا الجنوبية تعبر لثمن النهائي بالفوز على قيرغيزستان

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب كوريا الجنوبية من العبور لدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم آسيا 2019، وذلك بعد الفوز على منتخب قيرغيزستان بهدف دون رد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وحاول منتخب كوريا الجنوبية خلال الشوط الأول تسجيل الهدف الأول له في المباراة، وكان له ما أراد عبر اللاعب منجاي كيم الذي سجل الهدف الوحيد لمنتخب كوريا الجنوبية بالدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب كوريا الجنوبية ضغطه الهجومي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهت المباراة بفوز منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد على حساب منتخب قيرغيزستان ليصعد المنتخب الكوري الجنوبي لدور الـ16.

واحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب قيرغيزستان عند صفر من النقاط في المركز الثالث.