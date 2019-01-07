كأس آسيا 2019 .. كوريا الجنوبية تفوز بشق الأنفس على الفلبين

المواطن - محمد سمعة

تمكن المنتخب الكوري الجنوبي من الفوز على نظيره الفلبيني بهدف دون رد في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

وخلال الشوط الأول لم ينجح أي من المنتخبين في تسجيل أول الأهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب كوريا الجنوبية ضغطه، حتى تمكن اللاعب هوانج أوي جو من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة السابعة والستين.

وانتهت المباراة بفوز منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، ليحصد المنتخب الآسيوي أول ثلاث نقاط له في البطولة الآسيوية، بينما تجمد رصيد منتخب الفلبين عند صفر من النقاط.

يتشارك المنتخب الكوري الجنوبي صدارة المجموعة الثالثة بالتساوي مع منتخب الصين بثلاث نقاط لكل منتخب.

وكان منتخب كوريا الجنوبية سقط في فخ التعادل السلبي أمام المنتخب السعودي وديًا يوم الاثنين الماضي في لقاء أقيم على ملعب نادي بني ياس في دولة الإمارات.